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Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Фото: Никеричев Андрей АГН «Москва»
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
«Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом», — приводит ТАСС слова прокурора.
Приговор ей должен быть вынесен 30 июня.
26 июня Мещанский суд Москвы объявил приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».
Режиссёр Кирилл Серебренников приговорён к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, а экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была освобождена от наказания за истечением сроков давности.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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