Трактор раздавил полицейскую машину 

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В тундре вблизи Норильска тракторист наехал на полицейскую машину. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой главк МВД

В полиции отметили, что инцидент произошел, когда полицейские выехали на проверку заявления о возможном сливе отходов. Водитель трактора наехал на патрульную машину, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП никто не пострадал.

По факту наезда трактора на патрульную машину началась проверка.

Ранее в правоохранительные органы поступили сообщения о незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону. Подробности возможного правонарушения выясняют следователи.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка», — сообщает Следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля»