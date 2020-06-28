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Трактор раздавил полицейскую машину 

Майк Габриелян и ещё 53 7 минут назад
Трактор раздавил полицейскую машину
Фото: ТАСС
В тундре вблизи Норильска тракторист наехал на полицейскую машину. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой главк МВД.
В полиции отметили, что инцидент произошел, когда полицейские выехали на проверку заявления о возможном сливе отходов. Водитель трактора наехал на патрульную машину, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП никто не пострадал.
По факту наезда трактора на патрульную машину началась проверка.
Ранее в правоохранительные органы поступили сообщения о незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону. Подробности возможного правонарушения выясняют следователи.
«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка», — сообщает Следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла серьезная авария, угрожающая экологии Восточной Сибири — обширный разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») произошла разгерметизация одного из резервуаров. Был объявлен режим ЧС федерального масштаба, масштабное загрязнение встревожило весь мир.
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Происшествия , МВД , Норникель , Интерфакс , Норильск
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