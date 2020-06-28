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СМИ: cтрелявший в калифорнийском Walmart ранен и госпитализирован 

Газета.Ru 1 час назад
Стрелявший в Walmart в США ранен и госпитализирован
Фото: РИА Новости
Человек, открывший огонь по людям в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии получил ранения и госпитализирован. Об этом сообщает местный телеканал KRCR.
По информации телеканала, предполагаемый подозреваемый в стрельбе был доставлен в больницу Праведной Елисаветы, которая находится к югу от Ред Блафф.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в распределительном пункте компании Walmart в калифронийском городе Ред Блафф погибли двое и были ранены еще четыре человека.
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Происшествия , Криминал , Wal-Mart Stores
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