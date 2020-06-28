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Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
27 июня на Владивосток обрушился сильнейший ливень. Множество видео со стихийным бедствием появилось в социальных сетях. В городе оказались затоплены несколько улиц. Проехать по ним на машине оказалось невозможным. Местные жители начали использовать для передвижения гидроциклы.
Один из жителей, похоже, оказался только рад такому большому количеству осадков. Он завел свой водный мотоцикл и принялся кататься в огромной дождевой луже.
На улице Лодыгина из-за ливня тем временем сошел грунт. На место происшествия оперативно выехала бригада рабочих. Пешеходов и автолюбителей попросили быть предельно внимательными во время непогоды.
Происшествия , Видео , Владивосток
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