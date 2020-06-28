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Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в США, есть жертвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 26 минут назад
В городе Ред Блафф (Калифорния, США) два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в распределительном пункте компании Walmart, сообщают СМИ.
Инцидент произошел около 15.30 (1.30 мск) во время пересменки, сообщает Daily News. По информации New York Times, было около 50 выстрелов. Сообщается, что в двери распределительного пункта въехал белый автомобиль.
К распределительному пункту подъехали как минимум пять машин скорой помощи. Также на место прибыли полицейские и пожарные, передает РИА «Новости».
Представитель местной больницы Эллисон Хендриксон сообщила, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, случая стрельбы в США — не редкость. Так, 21 июня в результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали десять человек. Подобные инциденты сейчас происходят на фоне погромов и протестов, которые начались в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Происшествия , Видео , В мире , Катастрофы , Криминал , Пожары , Wal-Mart Stores , РИА Новости , США
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