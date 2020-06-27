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У северных границ России нашли повышенную радиацию 

Lenta.ru 24 минуты назад
У северных границ РФ нашли повышенную радиацию
Фото: РИА Новости
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ. Об этом сообщает The Barents Observer.
В начале июня норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом был выявлен йод-131. Позднее специалисты из Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.
Уточняется, что выбросы крайне малы и не представляют опасность для людей и окружающей среды.
Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. Возможной причиной выброса ученые назвали повреждение топливного элемента на АЭС.
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. Мощность дозы гамма-излучения на станциях, расположенных в Балтийском море, не превышает 1,11-1,15 мкЗв/ч, что соответствует норме.
В «Росэнергоатоме» также отреагировали на сообщение. Там заявили, что происшествий (повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов или топливных сборок) на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.
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Комментарии 3
Происшествия , Экология , Росэнергоатом , Росгидромет , Интерфакс , Норвегия , Финляндия , Швеция
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