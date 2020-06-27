У северных границ РФ нашли повышенную радиацию

Все новости на карте

Финляндии и Датчики радиационного мониторинга в Норвегии Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ. Об этом сообщает The Barents Observer.

В начале июня норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом был выявлен йод-131. Позднее специалисты из Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Уточняется, что выбросы крайне малы и не представляют опасность для людей и окружающей среды.

Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. Возможной причиной выброса ученые назвали повреждение топливного элемента на АЭС.

Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. Мощность дозы гамма-излучения на станциях, расположенных в Балтийском море, не превышает 1,11-1,15 мкЗв/ч, что соответствует норме.