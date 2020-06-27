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В Татарстане ветер уронил строительный кран и сорвал крышу детского сада 

РИА Новости 17 минут назад
В Татарстане ветер уронил строительный кран
Фото: РИА Новости
Крышу детского сада сорвало в Кукморском районе Татарстана, а в Набережных Челнах уронило строительный кран из-за сильного ветра в субботу, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Татарстану.
"В центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Татарстану поступила информация о последствиях прохождения опасного метеорологического явления по территории республики. Кукморский муниципальный район: срыв кровли детского сада… По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное повреждение кровли детского сада "Березка" на площади 280 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, в Елабужском муниципальном районе на подстанции "Елабуга" 110 кВ произошло отключение энергоснабжения, под отключение попали 40 населенных пунктов с населением 4,5 тысячи человек. На месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей.
"По результатам мониторинга соцсетей выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе города Набережные Челны. Сообщений на 112 или 101 от очевидцев не поступало. На место направили оперативную группу Набережночелнинского гарнизона. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения в ГСК "Ралли".
Погибших и пострадавших нет", — отмечает МЧС.
В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в субботу вечером и ночью местами на территории Татарстана прогнозировались очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду, сильный ливень, крупный град.
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Происшествия , МЧС , Республика Татарстан
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