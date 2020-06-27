Пассажирский поезд сбил девочку под Тамбовом

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"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17 часов 45 минут на перегоне станций "Рада — Цена" пассажирским поездом сообщением "Астрахань — Санкт-Петербург" смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал.

Следователи организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.