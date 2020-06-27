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В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Пассажирский поезд сбил девочку под Тамбовом
Фото: РИА Новости
Девочку сбил пассажирский поезд в Тамбовской области, сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17 часов 45 минут на перегоне станций "Рада — Цена" пассажирским поездом сообщением "Астрахань — Санкт-Петербург" смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал.
Следователи организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , Елена Марковская , СКР , Тамбовская Область
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