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У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре 

Газета.Ru и ещё 21 1 час назад
Раскрыты новые последствия нападения на Собчак
Фото: Газета.Ru
У режиссера Сергея Ерженкова диагностировали перелом кисти после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, врачи травматологического пункта N2 в Екатеринбурге диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном служении схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.
Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после появление видеозаписи, на которой он призвал люде выходить на улицы и посещать храмы и назвав ситуацию в коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священнику запретили проводить службы из-за нарушения запрета.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
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Происшествия , Другое , Шоу-бизнес , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , Екатеринбург
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