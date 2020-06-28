Раскрыты новые последствия нападения на Собчак

У режиссера Сергея Ерженкова диагностировали перелом кисти после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, врачи травматологического пункта N2 в Екатеринбурге диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном служении схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после появление видеозаписи, на которой он призвал люде выходить на улицы и посещать храмы и назвав ситуацию в коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священнику запретили проводить службы из-за нарушения запрета.