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Раскрыты новые последствия нападения на Собчак в монастыре 

Майк Габриелян и ещё 29 9 минут назад
Режиссер съемочной группы Собчак получил перелом руки после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. О последствиях инцидента сообщает ТАСС со ссылкой на самого пострадавшего — Сергея Ерженкова.
Он рассказал, что обратился в травматологический пункт № 2 в Екатеринбурге сразу после конфликта. Врачи диагностировали перелом кисти.
«Перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», — уточнил режиссер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналистка Ксения Собчак приехала со съемочной группой в Среднеуральский женский монастырь для съемки фильма о местном монахе, схиигумене Сергии, прославившемся на всю Россию отрицанием коронавируса и противостоянием РПЦ.
Однако в обители журналистов встретили неприветливо.
«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — рассказала Собчак.
Церковный диссидент, схиигумен Сергии является основателем Среднеуральского монастыря. Весной его отстранили от проповедей и службы — он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы. После этого Сергий пошел на открытый конфликт с властями РПЦ. Накануне над ним должен был состояться церковный суд. Сам монах выгнал игуменью монастыря и укрылся в обители со своими последователями, среди которых имеются мужчины, осуществляющие силовую поддержку.
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Происшествия , Видео , Другое , Шоу-бизнес , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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