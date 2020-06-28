Раскрыты новые последствия нападения на Собчак

Режиссер съемочной группы Собчак получил перелом руки после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. О последствиях инцидента сообщает ТАСС со ссылкой на самого пострадавшего — Сергея Ерженкова

Он рассказал, что обратился в травматологический пункт № 2 в Екатеринбурге сразу после конфликта. Врачи диагностировали перелом кисти.

«Перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», — уточнил режиссер.

Ранее «Рамблер» сообщал, что журналистка Ксения Собчак приехала со съемочной группой в Среднеуральский женский монастырь для съемки фильма о местном монахе, схиигумене Сергии, прославившемся на всю Россию отрицанием коронавируса и противостоянием РПЦ

Однако в обители журналистов встретили неприветливо.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — рассказала Собчак.

Церковный диссидент, схиигумен Сергии является основателем Среднеуральского монастыря. Весной его отстранили от проповедей и службы — он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы. После этого Сергий пошел на открытый конфликт с властями РПЦ. Накануне над ним должен был состояться церковный суд. Сам монах выгнал игуменью монастыря и укрылся в обители со своими последователями, среди которых имеются мужчины, осуществляющие силовую поддержку.