В окружном суде Гааги по делу о крушении боинга над Донбассом прокуратура представила запись телефонных переговоров. По мнению следствия, из неё следует, что запуск ракеты ЗРК «Бук» произвели ополченцы. Об этом сообщает NRC.

Кто представил данные записи и проверял их достоверность — не уточняется. Обвинители утверждают, что ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолет. На записи один голос говорит другому: «Бук" сбил "Сушку"». Следователи решили, что голоса принадлежат обвиняемым.

Ранее суду были представлены другие показания: засекреченный свидетель заявил, что видел четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».

Суд по делу о крушении пассажирского самолета возобновился 8 июня.

Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Погибли 298 человек.