В окружном суде Гааги по делу о крушении боинга над Донбассом прокуратура представила запись телефонных переговоров. По мнению следствия, из неё следует, что запуск ракеты ЗРК «Бук» произвели ополченцы. Об этом сообщает NRC.
Кто представил данные записи и проверял их достоверность — не уточняется. Обвинители утверждают, что ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолет. На записи один голос говорит другому: «Бук" сбил "Сушку"». Следователи решили, что голоса принадлежат обвиняемым.
Ранее суду были представлены другие показания: засекреченный свидетель заявил, что видел четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Суд по делу о крушении пассажирского самолета возобновился 8 июня.
Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Погибли 298 человек.
На Западе при участии Украины сформировали международную следственную группу. Россию к расследованию не допустили. Обвиняемыми по делу о гибели Boeing в Гааге стали ополченцы Донбасса — Игорь Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.