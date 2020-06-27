Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В суде Гааги заявили о запуске ракеты «Бук» по MH17 

Майк Габриелян 17 минут назад
В окружном суде Гааги по делу о крушении боинга над Донбассом прокуратура представила запись телефонных переговоров. По мнению следствия, из неё следует, что запуск ракеты ЗРК «Бук» произвели ополченцы. Об этом сообщает NRC.
Кто представил данные записи и проверял их достоверность — не уточняется. Обвинители утверждают, что ополченцы Донбасса предположили, что сбили украинский военный самолет. На записи один голос говорит другому: «Бук" сбил "Сушку"». Следователи решили, что голоса принадлежат обвиняемым.
Ранее суду были представлены другие показания: засекреченный свидетель заявил, что видел четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Суд по делу о крушении пассажирского самолета возобновился 8 июня.
Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Погибли 298 человек.
На Западе при участии Украины сформировали международную следственную группу. Россию к расследованию не допустили. Обвиняемыми по делу о гибели Boeing в Гааге стали ополченцы Донбасса — Игорь Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
Комментарии 500
Происшествия , Видео , Катастрофы , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , Boeing , Генпрокуратура РФ , Гаага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем уже ох**ли!»: на Собчак напали в монастыре
«Совсем уже ох**ли!»: на Собчак напали в монастыре
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Марат Башаров угодил под суд
Марат Башаров угодил под суд
Максим Виторган объявил, что уходит в запой
Максим Виторган объявил, что уходит в запой
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение