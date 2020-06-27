В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов

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Жители подмосковных Химок пожаловались на разлив нефтепродуктов 

Говорит Москва 2 часа назад
Жители подмосковных Химок пожаловались на разлив нефтепродуктов. Инцидент произошёл в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища.
Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии, на которых показано, как вода затянута ржавой маслянистой плёнкой.
В областном управлении МЧС подтвердили разлив нефтепродуктов, отметив, что на месте работали коммунальщики, сотрудники местной администрации и профильных ведомств. Разлив удалось устранить.
В свою очередь телеканал РЕН ТВ уточняет, что площадь загрязнения составила 900 квадратных метров.
По предварительным данным, топливо попало в водоём через ливнёвки.
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Происшествия , Видео , МЧС , РЕН ТВ , Химки
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