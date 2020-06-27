Россиянин лишился квартиры из-за салона красоты 

Костроме суд удовлетворил иск к местному жителю — собственнику жилого помещения, нелегально организовавшему в своей квартире косметический салон. Управление муниципальных инспекций требовало лишить россиянина жилья, и соответствующее судебное решение принято, сообщается на сайте городской администрации.

Недвижимость нарушителя, открывшего салон красоты в квартире, будет продана на аукционе в ближайшем будущем, уточняется в сообщении. Вырученные от продажи средства выплатят собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ, жилое помещение предназначено только для проживания. Для использования в других целях жилое помещение необходимо перевести в нежилое», — подчеркивают в администрации.

Чиновники нашли еще несколько незаконно работающих учреждений — парикмахерских, гостиниц и офисов — в городских квартирах. Они планируют добиться устранения нарушений.

В январе 2020-го в российском городе Кировске (Мурманская область) суд принял решение о выселении из квартиры местного жителя, неоднократно нарушавшего тишину в ночное время. Для проживания ему предоставили комнату в коммунальной квартире.