Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин лишился квартиры из-за салона красоты 

Lenta.ru 38 минут назад
Россиянин лишился квартиры из-за салона красоты
Фото: gradkostroma.ru
В Костроме суд удовлетворил иск к местному жителю — собственнику жилого помещения, нелегально организовавшему в своей квартире косметический салон. Управление муниципальных инспекций требовало лишить россиянина жилья, и соответствующее судебное решение принято, сообщается на сайте городской администрации.
Недвижимость нарушителя, открывшего салон красоты в квартире, будет продана на аукционе в ближайшем будущем, уточняется в сообщении. Вырученные от продажи средства выплатят собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
«В соответствии с Жилищным кодексом РФ, жилое помещение предназначено только для проживания. Для использования в других целях жилое помещение необходимо перевести в нежилое», — подчеркивают в администрации.
Чиновники нашли еще несколько незаконно работающих учреждений — парикмахерских, гостиниц и офисов — в городских квартирах. Они планируют добиться устранения нарушений.
В январе 2020-го в российском городе Кировске (Мурманская область) суд принял решение о выселении из квартиры местного жителя, неоднократно нарушавшего тишину в ночное время. Для проживания ему предоставили комнату в коммунальной квартире.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Последние новости
Серебренникова приговорили к условному сроку Серебренникова приговорили к условному сроку Украина показала новое видео «боевого» применения «уничтожителя» Крымского моста Украина показала новое видео «боевого» применения «уничтожителя» Крымского моста Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня
Комментарии 4
Происшествия , Кострома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель заявила об отказе США от мирового лидерства
Меркель заявила об отказе США от мирового лидерства
Врач по фото определил, что произошло с Собчак
Врач по фото определил, что произошло с Собчак
Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США
Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
04:11
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
Армия Войска
Раскрыты новые данные по коронавирусу в России
00:31
Раскрыты новые данные по коронавирусу в России
Общество
«Будущее — в ваших руках»: Путин записал обращение
03:42
«Будущее — в ваших руках»: Путин записал обращение
Политика Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение