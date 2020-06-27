«Ты что, бессмертный?» 

«Лента.ру» продолжает рассказ о группировке вора в законе Юрия Пичугина , известного в криминальных кругах как Пичуга, — последнего хранителя традиционных воровских понятий. В первой статье речь шла о том, как вор в законе выстроил собственную империю, опираясь на поддержку коррумпированных силовиков. Жертвами пичугинских бандитов стали генерал милиции и вор в законе Саша Белый. Однако цепочка убийств, протянувшаяся за главным криминальным авторитетом Республики Коми , в какой-то момент привела к нему следователей. Подробности разгрома некогда грозной группировки Пичуги выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Капкан для вора

К февралю 2017 года сотрудники Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми, проверяя информацию о пропавшем без вести бандите Рустаме Амонове (историю его убийства «Лента.ру» рассказывала в первой статье о Пичуге), сумели получить множество данных о деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) Юрия Пичугина.

Следователям никто не мешал — опасности с этой стороны «пичугинские» не ждали. Но сыщикам не хватало малого — тела убитого Амонова.

Место, где его убивали, было известно приблизительно, и для обнаружения останков все равно потребовались две недели. Все это время следователи, криминалисты, эксперты и оперативники МВД ФСБ в режиме строжайшей тайны искали могилу Амонова.

Силовики перекопали и просеяли более семи квадратных километров грунта: им удалось найти больше 60 костных фрагментов, а также несколько пустых канистр со следами дизтоплива, и самое главное — идентифицирующие признаки, однозначно указывавшие на Амонова.

После этого было решено брать всех «пичугинцев» разом: каждый из них так или иначе был причастен к выявленным преступлениям ОПС. Спецоперацию провели рано утром 17 февраля 2017 года в Сыктывкаре Москве , Архангельской и Ивановской областях. Одновременно задержали 16 человек, в том числе и Пичугу.

Во время обысков были изъяты многие документы, которые однозначно свидетельствовали о многолетней преступной деятельности группировки. Суд санкционировал аресты всех задержанных. Пичугина было решено содержать в СИЗО «Лефортово» — там, где он точно окажется без поддержки.

«На помощь бизнесу приходили боевики»

По версии следствия, Юрий Пичугин создал преступную организацию, как только стал вором в законе — в 1992 году. А к концу 1997-го группировка Пичуги уже полностью структурно оформилась.

По словам старшего помощника руководителя управления СКР по Республике Коми Светланы Коровченко, ОПС Пичугина — это разветвленная и многоструктурная организация, сформированная как по национальному, так и по территориальному признаку. У группировки были «смотрящие» за колониями и «положенцы» в основных городах региона.

Кроме того, в империю Пичугина входили люди, руководившие его легальными фирмами, в основном транспортными и торговыми — то есть самыми прибыльными в Республике Коми. В отличие от многих других ОПС, «пичугинские» достигли той стадии развития, когда их легальный бизнес и преступная деятельность практически не пересекались.

Сила применялась лишь в отношении тех конкурентов, которых не удавалось вытеснить законными способами. Тогда на помощь бизнесу приходили боевики. Но это требовалось редко: Пичугин смотрел за республикой 23 года, и там все держалось на его авторитете. Люди знали — без одобрения Пичуги в республику не войдешь

Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Не брезговала группировка и банальным рэкетом. Все до одного таксисты Коми и проститутки регулярно платили дань, от трех до пяти тысяч рублей в месяц. Поборы шли с начала 90-х и вплоть до задержания Пичуги. «Все рассчитывались беспрекословно — каждый знал, что от этого зависит спокойствие. Это создавало иллюзию справедливости — и, только избавившись от этого оброка, люди вдруг стали понимать, что их держали страхом», — отмечает Светлана Коровченко.

«Мне с тобой не по пути — я авторитет и так имею»

В ходе следствия были установлены десятки преступлений, совершенных «пичугинскими». Это бандитизм, участие в оргпреступном сообществе, грабежи, разбои и мошенничество. При этом Пичугин обвиняется еще и в даче взятки — по версии следствия, это он делал в личных интересах.

Игорь Николаев в 2003 году взял на реализацию несколько тонн колбасы у одного предпринимателя из Нижегородской области. Случилось так, что часть продукции испортилась, — и сразу вернуть деньги Николаев не смог. Долг он гасил частями, никуда не скрывался — но интересы его поставщика лоббировал Вагон. Он обратился к Пичуге с просьбой «решить вопрос»

Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

9 января 2005 года в 18:20 во дворе дома №20/18 на улице Кирова (ныне — Горького) в Сыктывкаре активный участник ОПС Пичугина, бывший десантник и ветеран боевых действий Сергей Насонов (Большой) из пистолета Макарова расстрелял машину «Нива», в которой находился предприниматель Николаев.

Раненый бизнесмен был доставлен в больницу, где скончался 2 февраля — у него были пробиты оба легких и позвоночник. Николаев — сам ранее судимый — был близок к «пичугинским» и, по оперативным данным, торговал оружием, при этом легально владея лесопилкой. И регулярно платил в «общак» — но это не помешало его ликвидировать.

Второй жертвой «пичугинских» стал Олег Токмачев (Токмач) — «смотрящий» за городом Усинском. Его тело с четырьмя огнестрельными ранениями в спину и в голову нашли в подъезде дома №20 на Парковой улице Усинска.

Как следует из материалов дела, Олег Токмачев пользовался в городе авторитетом и реально помогал людям, попавшим в трудную ситуацию. В 2002 году его осудили за самоуправство, он отбывал свой срок в колонии под Ухтой — но никакой поддержки от Пичугина не получил, хотя очень на нее надеялся.

После освобождения между Токмачевым и Пичугиным состоялся разговор, во время которого «смотрящий» за Усинском заявил Пичуге: «Мне с тобой не по пути — я авторитет и так имею, работаю сам на себя и никому не должен. В общаки отчислять не буду. У меня свой бизнес, жена, ребенок — начинаю новую жизнь»

Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Токмачеву пытались объяснить, что он находится в системе, что так просто оттуда не выйдешь, — но он проигнорировал несколько вызовов Пичугина на сходки в Сыктывкаре. После этого в мае 2005 года, когда он заходил в свой дом, его застрелил киллер. В июне 2018 года следствие установит, что расстрел Токмача организовал активный участник пичугинского ОПС Андрей Тервонин (Нямыч).

Интересно, что он несколько дней наблюдал за перемещениями Токмачева из квартиры ранее судимого местного жителя, проживавшего в том же подъезде. Именно хозяина квартиры после убийства Токмача назначили новым «смотрящим» за Усинском. Но он не оправдал доверия — и вскоре умер от передозировки наркотиков.

«Смертный грех по меркам преступного мира»

19 августа 2005 года в Вилегодском районе Архангельской области в кювете дороги Шевелево — Нарчуг было обнаружено тело неизвестного мужчины со следами побоев на лице и огнестрельным ранением в голову. Погибшего быстро опознали, сняв отпечатки пальцев, — им оказался ранее судимый Максим Мишарин.

Леонид Иванов после убийства Мишарина вышел из группировки и уехал в Челябинскую область, где занялся предпринимательской деятельностью и даже стал депутатом местного совета. Его задержали в 2018 году: на следствии он стал давать показания, что между ним и Мишариным завязалась потасовка и выстрел из переделанного пистолета произошел случайно. Но эксперты опровергли эту версию.

29 сентября 2005 года около 21:50 во дворе дома №151 по улице Карла Маркса в Сыктывкаре из автомата был убит директор частного охранного предприятия (ЧОП) «Аргуз-Конфидент» Евгений Богданович — он стал четвертой жертвой группировки Юрия Пичугина.

По данным СКР, в начале января 1998 года возле ночного клуба «Даймонд» в Сыктывкаре у Богдановича произошел конфликт с Пичугиным, закончившийся дракой. Богданович написал заявление в милицию, а Пичугин был арестован по этому делу и получил срок.

Во время следствия и суда Богдановича и его супругу охранял СОБР, а на суде во время дачи показаний Пичугин выкрикнул: «Ты что, бессмертный? Ничего не боишься?» Между тем во время драки Богданович ударил Пичугина, тем самым совершив смертный грех по меркам преступного мира

Светлана Коровченко, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Но достать потерпевшего долго не удавалось: Богданович создал мощную охранную структуру и все время передвигался в сопровождении телохранителей. Вечером 29 сентября Богдановича тоже сопровождал телохранитель — но он при первых выстрелах пригнулся и побежал в сторону, даже не запомнив приметы стрелка.

Раскрыть убийство Богдановича удалось после задержания дагестанской бригады, входившей в ОПС Пичугина. А после задержания Пичуги свидетели уверенно опознали стрелка — Максима Абубакарова . Киллер, убегая с места преступления, выбросил не пригодившийся ему пистолет ТТ — и в 2018 году убийца был изобличен.

Кровавый путь

Следующим убийством, совершенным «пичугинцами», стала расправа над спецназовцем Рустамом Амоновым в 2010 году. Именно с нее началась ликвидация ОПС вора в законе.

А затем, 3 сентября 2012 года, в городе Котлас (Архангельская область) был застрелен местный авторитет, ранее судимый Александр Замятин , и ранен его близкий друг Виктор Ковалев

Географически Котлас находится близко к Сыктывкару, оба они связаны экономическими отношениями — и потому еще в 90-е годы город попал под «опеку» Пичугина. А в 2011-м в родной Котлас после отбытия срока вернулся Александр Замятин. Он примерно с 1995 года был «смотрящим» за Котласом от Пичугина, но в 1997-м его арестовали и приговорили к 12 годам.

В местах лишения свободы у Замятина возник конфликт с осужденным по кличке Фара — близким приятелем Хадиса Азизова (Ломоно), одного из бригадиров Юрия Пичугина. Из-за этого Замятин потерял безграничное доверие босса. После освобождения Замятин надеялся вновь стать «смотрящим», но Пичугина вполне устроил новый — Игорь Пармонов (Кот).

И тогда Замятин решил создать свою группировку из спортсменов и начал перетягивать под свою крышу часть коммерсантов. «Замятинские» стали набирать вес, что сказывалось на авторитете Пичугина и отчислениях в воровскую кассу.

А в начале августа 2012 года возле клуба «Невский» в городе Котлас произошла перестрелка. Победу в ней одержали молодые спортсмены Замятина, а Игорь Сироткин — правая рука нового «смотрящего» — был сильно избит. Тогда Кот пожаловался Пичугину, и тот поручил Ломоно «решить вопрос».

3 сентября 2012 года на улице Маяковского активные участники дагестанской бригады ОПС Пичугина расстреляли Mitsubishi Lancer, в котором находились Александр Замятин и Виктор Ковалев. Первый погиб на месте, а второй лечился много месяцев после нападения

Однако под суд пошел лишь один из участников подготовки убийства — некий Дмитрий Грибов. На него указал выживший Ковалев, которого задержали через несколько дней. Группировка Замятина после убийства босса распалась, а большинство ее участников вернулось под крыло Кота. Лишь в 2018 году следователи установили настоящих киллеров.

Про остальные убийства, совершенные бандой Пичугина, говорить пока рано: следствие по ним продолжается. Впереди еще не один суд.

Отступники в погонах

На следствии почти все лидеры ОПС Юрия Пичугина вели себя спокойно. Как отмечает Светлана Коровченко, сам вор в законе — очень властный и волевой человек, эмоциональный, но умеющий держать себя в руках. Остальные — под стать ему, люди в возрасте и авторитете, каждый из которых знает себе цену.

На следствии все лидеры «пичугинских» отказались давать показания — мол, сами доказывайте. Единственным исключением стал Пичугин — правда, протоколы его допросов больше напоминают дипломную работу студента юридического факультета.

Между тем следователи по делу вора в законе в один голос утверждают: самые яркие отрицательные впечатления от расследования дела Пичуги оставило предательство. В процессе кропотливой работы были выявлены и задержаны двое полицейских, которые передавали Пичугину и членам его банды оперативную информацию.

Один из них, придя на обыск в квартиру к Пичугину, просто дал команду не изымать ни телефоны, ни планшеты, и в результате чуть было не разрушил систему доказательств. Второй сразу после оперативных совещаний шел в СИЗО и рассказывал подследственным все планы мероприятий.

Один за это получил от бандитов 340 тысяч рублей, второй — и того меньше. А еще оба предателя получили немалые сроки и фактически поломали жизнь и себе, и своим родным

Контрастом выглядит на этом фоне совместная ударная и высокопрофессиональная работа всех оперативных служб — ФСБ, МВД и ФСИН. За сравнительно короткий срок были подняты, проанализированы сотни тысяч бумаг — от заявлений и справок до стенограмм телефонных переговоров.

Они хранились в разных архивах — но, соединенные вместе, дали полную картину темной стороны Республики Коми. Моментально высветились закулисные механизмы шантажа, угроз и вымогательств — очень убедительных даже на непосвященный взгляд.

Сегодня на скамье подсудимых по делу Юрия Пичугина находятся 17 человек. Еще трое, заключившие досудебные соглашения, уже осуждены. Один скончался. Но нынешнее дело в отношении ОПС Пичугина — лишь первое. Расследования очень многих его темных дел приостановлены из-за суда. Да и жизней на совести «пичугинских» больше — работа следствия продолжается.

Люди, увидевшие Пичугу на скамье подсудимых, теперь дают показания. А значит, история самого известного из славянских воров в законе пока не закончена.