В центре Москвы нашли мертвым бизнесмена

СМИ узнали подробности гибели гендиректора строительной фирмы «Пионер» Андрея Грудина . Бизнесмен проживал рядом со своим офисом на Малой Пироговской улице. Там его тело и нашла жена Ольга. Это было в 0.10 ночи, пишет МК.

Супруга немедленно позвонила знакомому, который вызвал полицию. В записке, оставленной Грудиным, говорится, что он просит никого не винить в его смерти.

Погибший коммерсант в 2012 году был удостоен звания «Почетный строитель Москвы». У него трое детей.

Напомним, сегодня ночью в центре Москвы нашли мёртвым главу группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. Телеграм-каналы сообщают, что он застрелился. Грудин сам основал компанию и был её гендиректором с 2001 года.

Компания строила апарт-отели, вела активную игру на строительном рынке Москвы. Периодически подвергалась критике в СМИ. После одного из материалов Грудин, его брат и деловой партнер подали иск о защите чести и достоинства. Но рассмотрен он не был.