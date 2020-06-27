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В центре Москвы найден мертвым бизнесмен Грудин 

Майк Габриелян и ещё 3 57 минут назад
В центре Москвы нашли мертвым бизнесмена
Фото: mash
СМИ узнали подробности гибели гендиректора строительной фирмы «Пионер» Андрея Грудина. Бизнесмен проживал рядом со своим офисом на Малой Пироговской улице. Там его тело и нашла жена Ольга. Это было в 0.10 ночи, пишет МК.
Супруга немедленно позвонила знакомому, который вызвал полицию. В записке, оставленной Грудиным, говорится, что он просит никого не винить в его смерти.
Погибший коммерсант в 2012 году был удостоен звания «Почетный строитель Москвы». У него трое детей.
Напомним, сегодня ночью в центре Москвы нашли мёртвым главу группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. Телеграм-каналы сообщают, что он застрелился. Грудин сам основал компанию и был её гендиректором с 2001 года.
Компания строила апарт-отели, вела активную игру на строительном рынке Москвы. Периодически подвергалась критике в СМИ. После одного из материалов Грудин, его брат и деловой партнер подали иск о защите чести и достоинства. Но рассмотрен он не был.
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Происшествия , Андрей Грудин , Москва
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