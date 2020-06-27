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Россиянин Сергей Медведев признал вину в суде США в киберпреступлениях 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Медведев признал вину в суде США
Фото: Instagram
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
«Сергей Медведев, он же «Stells», «segmed», «serjbear», 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады США Джеймсом Маханом», — говорится в пресс-релизе.
Ущерб от деятельности преступной организации Infraud Organization оценивается Минюстом США в более $568 млн Согласно данным стороны обвинения, организация с 2010 по 2017 годы занималась «крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой».
Ранее суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы.
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Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Сергей Медведев , Министерство юстиции США , Невада , США
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