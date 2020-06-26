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Собиравших жуков россиян поместили к насильникам на Шри-Ланке 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Собиравших жуков россиян поместили к насильникам
Фото: Reuters
Суд в Шри-Ланке арестовал двух россиян, подозреваемых в сборе жуков. Третий подозреваемый, зоолог Александр Игнатенко, находится в местной больнице с язвой желудка, передает «Интерфакс».
Адвокат россиян Георгий Сухов сообщил, что считает обвинение незаконным, необоснованным и бездоказательным.
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Игнатенко и его коллеги обвинялись в уничтожении 277 жуков. Россияне настаивают, что они не умерщвляли жуков, а собрали вдоль дороги мертвых особей, сбитых автомобилистами.
Адвокат подчеркнул, что доказательства собраны с грубейшими нарушениями закона, обыски у россиян проводились без понятых, адвоката и переводчика, все материалы дела, включая обвинение, существуют лишь на сингальском языке.
По словам Сухова, компаньоны Игнатенко направлены в тюрьму, где в одной камере с ними находятся подозреваемые в убийствах, терроризме и изнасилованиях. Игнатенко же лежит в больничной палате на 50 человек.
Адвокат рассказал, что россиян заставляют признать вину и выплатить штраф, иначе им грозит длительный тюремный срок.
Как сообщал «Рамблер», в мае сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко сообщил в соцсети, что его с коллегами задержали в национальном парке на Шри-Ланке и обвинили в сборе и умерщвлении жуков. По словам ученого, ему и его коллегам грозит до 40 лет тюрьмы или штраф на три миллиона рублей.
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Происшествия , Шри-Ланка
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