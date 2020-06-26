Собиравших жуков россиян поместили к насильникам

Суд в Шри-Ланке арестовал двух россиян, подозреваемых в сборе жуков. Третий подозреваемый, зоолог Александр Игнатенко, находится в местной больнице с язвой желудка, передает «Интерфакс».

Адвокат россиян Георгий Сухов сообщил, что считает обвинение незаконным, необоснованным и бездоказательным.

Игнатенко и его коллеги обвинялись в уничтожении 277 жуков. Россияне настаивают, что они не умерщвляли жуков, а собрали вдоль дороги мертвых особей, сбитых автомобилистами.

Адвокат подчеркнул, что доказательства собраны с грубейшими нарушениями закона, обыски у россиян проводились без понятых, адвоката и переводчика, все материалы дела, включая обвинение, существуют лишь на сингальском языке.

По словам Сухова, компаньоны Игнатенко направлены в тюрьму, где в одной камере с ними находятся подозреваемые в убийствах, терроризме и изнасилованиях. Игнатенко же лежит в больничной палате на 50 человек.

Адвокат рассказал, что россиян заставляют признать вину и выплатить штраф, иначе им грозит длительный тюремный срок.

Как сообщал «Рамблер», в мае сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко сообщил в соцсети, что его с коллегами задержали в национальном парке на Шри-Ланке и обвинили в сборе и умерщвлении жуков. По словам ученого, ему и его коллегам грозит до 40 лет тюрьмы или штраф на три миллиона рублей.