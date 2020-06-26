Душили по очереди: как супруги погубили почтальона

30-летнюю Ольгу Фатееву и ее 31-летнего супруга Тимофея Фатеева осудили в Краснодаре за убийство 37-летнюю почтальона. По данным СК, в день трагедии сотрудница почты раздавала пенсию и коммунальные платежи — когда она пришла к дому злоумышленников, те пригласили ее войти. После этого, сговорившись, они расправились с женщиной и ограбили ее. Пытаясь скрыть следы преступления, пара спрятала тело жертвы в камышах возле реки.

В Краснодаре краевой суд вынес приговор супругам за ограбление и жестокое убийство 37-летнюю почтальона. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что трагедия произошла в станице Бузиновской 4 января 2019 года. По версии правоохранителей, сотрудница отделения почтовой связи Евгения получила под отчет 96 тыс. рублей, которые она должна была разнести адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.

Около 14.00 почтальон пришла к дому супругов на улице Пролетарской, где должна была выдать 30-летней Ольге Фатеевой пенсию по потере кормильца. После этого злоумышленница пригласила женщину войти в жилище. Затем ее супруг 31-летний Тимофей Фатеев предложил ей убить гостью, чтобы завладеть доверенными ей деньгами.

Когда жертва прошла в одну из комнат, Фатеева ударила ее молотком по голове, а ее муж накинул на шею шнур — пара душила женщину по очереди. В результате она скончалась от асфиксии.

Затем, чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленники погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли на участок местности в районе реки Бузинка, где спрятали, присыпав его ветками и землей.

Поисками пропавшего почтальона занимались правоохранители и волонтеры. Ее портреты были расклеены во всех автобусах. Известно, что у женщины остался малолетний сын. После того, как спустя два месяца тело жертвы было найдено, следователи проверили ее маршрут. Выяснилось, что она успела раздать пенсии двум семьям — ее путь оборвался на супругах Тимофеевых. Пару вскоре задержали.

Следственным комитетом по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с разбоем», а также «Разбойное нападение».

Приговором суда супругам Фатеевым назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому. «На суде супруг свою вину отрицал, настаивая на том, что убийство было совершено только его женой», — сообщили «РГ» в суде.

Однако отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима , а его супруга — в колонии общего режима. Женщине также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

Это не первый случай нападения на почтальона. Так, в марте 2019 года в Тамбовской области 46-летняя женщина убила и ограбила сотрудницу почты, сообщал региональный Следком.

По данным ведомства, трагедия произошла 6 марта 2019 года в селе Большое Шереметьево. В тот день 61-летняя почтальон пришла к матери злоумышленницы, чтобы выдать ей пенсию.

На террасе дома женщину встретила дочь пенсионерки. Она передала ей денежные средства и собиралась уходить, однако в это время селянка нанесла потерпевшей несколько ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого преступница похитила из сумки жертвы 54 тыс. рублей, предназначавшиеся для пенсионных выплат односельчанам. По данным следствия, с помощью этих денег женщина собиралась отдать долги — у нее были финансовые трудности, поскольку та длительное время не работала.

Затем злоумышленница перенесла тело сотрудницы почты в чулан и накрыла находившимися рядом вещами, после чего покинула место преступления.

«После убийства женщина отвезла свою дочь в Пензенскую область, а также съездила к старшей дочери, которая живет в Пензе. Осужденная передала ей 40 тыс. рублей из похищенных денег для того, чтобы она могла погасить имевшиеся у нее долги, после чего спокойно вернулась обратно к себе домой», — отметили в прокуратуре Тамбовской области.

На следующий день, 7 марта, родственники убитой обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже женщины. Правоохранители, опросив свидетелей, смогли установить, что последним местом, где видели почтальона, был дом матери их соседки. В этот же день, спустя несколько часов, полиция обнаружила тело пропавшей и саму преступницу.

В итоге жительницу Тамбовской области осудили на 15 лет колонии общего режима по статьям «Убийство» и «Разбой».