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В США осудили россиянина Буркова 

Вероника Полынина и ещё 2 33 минуты назад
В США осудили россиянина Буркова
Фото: РИА Новости
Суд в США приговорил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова к 9 годам тюрьмы, передает РИА «Новости».
Обвинение запрашивало для 29-летнего россиянина 15 лет тюрьмы.
Как сообщал «Рамблер», Алексей Бурков был задержан в Израиле по запросу США в декабре 2015 года. В США его обвиняют в киберпреступлениях. Экстрадицию Буркова запрашивали США и Россия. Российские власти предлагали обменять Алексея Буркова на 26-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.
По версии обвинения, в 2009-2013 годах Алексей Бурков руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Ущерб от деятельности россиянина оценили более чем в 20 млн долларов.
Также обвинение считает, что Бурков руководил хакерским форумом, участники которого планировали преступления, покупали и продавали украденные данные. Бурков свою вину не признал.
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Происшествия , РИА Новости , Израиль , США
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