Серебренников прокомментировал приговор суда 

Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам:
"Я недоволен".
При этом вокруг него образовалась такая кутерьма из сотрудников СМИ, друзей, сторонников и просто зевак, начался такой шум, что понять, чем именно недоволен режиссер — приговором или преследованием прессы — пока невозможно.
В любом случае, чуть ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил журналистам, что они будут обжаловать решение суда, "считаем его неправосудым, будем добиваться оправдания".