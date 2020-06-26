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Серебренников прокомментировал приговор суда 

РИА Новости 42 минуты назад
Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам:
"Я недоволен".
Вынесен приговор Серебренникову
При этом вокруг него образовалась такая кутерьма из сотрудников СМИ, друзей, сторонников и просто зевак, начался такой шум, что понять, чем именно недоволен режиссер — приговором или преследованием прессы — пока невозможно.
В любом случае, чуть ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил журналистам, что они будут обжаловать решение суда, "считаем его неправосудым, будем добиваться оправдания".
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Происшествия , Видео , Кирилл Серебренников , Дмитрий Харитонов
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