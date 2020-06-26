Серебренников прокомментировал приговор суда 

Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам:

"Я недоволен".

При этом вокруг него образовалась такая кутерьма из сотрудников СМИ, друзей, сторонников и просто зевак, начался такой шум, что понять, чем именно недоволен режиссер — приговором или преследованием прессы — пока невозможно.