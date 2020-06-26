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Серебренников получил условный срок 

ИА Regnum 28 минут назад
Озвучен приговор Серебренникову
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова условному сроку за мошенничество во время реализации театрального проекта «Платформа», сообщает 26 июня пресс-служба суда.
Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексею Малобродскому и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину.
«Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского еще возможно без реального отбывания наказания», — сказала судья.
Еще одиного фигуранта дела, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум признали невиновной. Из приговора следует, что она не знала о преступных действиях Серебренникова.
Как сообщало ИА REGNUM, обвинение просило для режиссера 6 лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, Малобродскому — 5 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, а Итину и Апфельбаум — по 4 года колонии со штрафом 200 тысяч рублей.
Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
По версии обвинения, подсудимые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках театрального проекта Серебренникова «Платформа», в результате чего в период с 2011—2014 годы были похищены 129 млн рублей. Обвинение ссылалось на показания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. По ее словам, «фактически, финансирование проекта „Платформа“ превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался». Серебренников признал факт обналичивания денег, но заявил, что все обналиченные деньги шли на финансирование проектов.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , ФСИН , Москва
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