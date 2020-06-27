Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы засняли его на видео. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что мужчина, одетый в чистую одежду, лежит на земле, под головой у него мешок для мусора. На лице у мужчины видны мелкие кусочки грязи — по словам очевидцев, изначально он лежал на земле лицом вниз.

Очевидцы также рассказали, что от мужчины ничем не пахло. Одна нога мужчины была перебинтована и в крови, его руки были сильно поранены, «как будто его привязывали», уточнили местные жители. Его дочь позвонила в скорую, где ей сказали, что мужчина «бушевал и бегал пьяный по больнице», хотя не мог ходить.

Собеседница «Подъема» рассказала, что вызвала полицию и скорую.

«Приехала скорая. Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его всё равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать», — утверждает женщина, добавив, что медики обсуждали гангрену у мужчины.

Очевидица отметила, что участковый «сам был в шоке» и сделал замечание о необходимости найти родственников, она написала заявление.