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Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы засняли его на видео. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что мужчина, одетый в чистую одежду, лежит на земле, под головой у него мешок для мусора. На лице у мужчины видны мелкие кусочки грязи — по словам очевидцев, изначально он лежал на земле лицом вниз.
Очевидцы также рассказали, что от мужчины ничем не пахло. Одна нога мужчины была перебинтована и в крови, его руки были сильно поранены, «как будто его привязывали», уточнили местные жители. Его дочь позвонила в скорую, где ей сказали, что мужчина «бушевал и бегал пьяный по больнице», хотя не мог ходить.
Собеседница «Подъема» рассказала, что вызвала полицию и скорую.
«Приехала скорая. Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его всё равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать», — утверждает женщина, добавив, что медики обсуждали гангрену у мужчины.
Очевидица отметила, что участковый «сам был в шоке» и сделал замечание о необходимости найти родственников, она написала заявление.
В мае жительница Мурманска пожаловалась на врачей травмпункта, которые отказали ей в медпомощи, заявив, что она пьющая, если не помнит, при каких обстоятельствах у нее заболела нога. Она отметила, что слышала, как врачи нахамили предыдущему пациенту и принялись обсуждать его, игнорируя других людей. Когда мурманчанка с болью в ноге попросила медика помочь ей, та заявила, что занята. Женщина пожаловалась на действия врачей в региональный Минздрав и губернатору.
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Происшествия , Видео , Общество , Минздрав РФ , Омск
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