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Молодой отец внезапно умер во время отпуска при загадочных обстоятельствах 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина умер на море при загадочных обстоятельствах
Фото: Cornwall Live
В Великобритании молодой отец внезапно умер во время отпуска на море при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.
ЧП произошло в среду, 24 июня, на побережье в деревне Порткурно графства Корнуолл на юго-западе Англии. Согласно данным спасателей, неизвестный мужчина скончался после того, как отправился купаться вместе с ребенком.
Береговая охрана подтвердила, что из воды было извлечено тело человека. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи — туристу была проведена сердечно-легочная реанимация, однако спасти его не удалось.
Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца. «Он зашел в воду со своим маленьким сыном и, к сожалению, не вышел оттуда живым», — разъяснили в местной полиции. При этом ребенку удалось выжить.
Отмечается, что в день произошедшего температура воздуха в некоторых районах Великобритании достигала 32 градусов Цельсия.
30 декабря прошлого года сообщалось, что молодая мать из Шотландии умерла во время отпуска в Испании. Родственники Браннан предположили, что причиной ее внезапной кончины стала неизвестная болезнь. Однако, как выяснилось позже, шотландка могла умереть из-за травмы, которую она получила ранее — за шесть недель до отпуска на парикмахершу напали в ее родном городе.
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Происшествия , В мире , Великобритания
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