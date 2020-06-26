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Суд назвал сумму ущерба по делу «Седьмой студии» 

RT на русском 1 час назад
Названа сумма ущерба по делу Серебренникова
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы признал ущербом по делу «Седьмой студии» 129 млн руб. Как отмечает РИА Новости, именно эта сумма значится в последней экспертизе.
26 июня в Мещанском суде проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии».
Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в размере 800 тыс. рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года и по 200 тысяч штрафа.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы признал экс-чиновницу Министерства культуры Софью Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии».
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , РИА Новости , Москва
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