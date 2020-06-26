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Венедиктов призвал государство извиниться перед невиновным Серебренниковым 

Lenta.ru 1 час назад
Венедиктов: Серебренников невиновен
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что считает театрального режиссера Кирилла Серебренникова невиновным по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа» и что деятель культуры должен быть оправдан. Об этом журналист сообщил в Telegram-канале.
«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по "делу "Седьмой студии" невиновны и должны быть оправданны», — отметил он. По словам Венедиктова, каждому из фигурантов дела должны быть принесены извинения от имени государства за необоснованное уголовное преследование.
Дело «Седьмой студии» началось с обысков и арестов в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил свидетелем, но позже был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло после того, как бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
По версии следствия, с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на экспериментальный проект «Платформа». Финансирование проводило Министерство культуры России.
Фигурантами дела помимо художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Серебренникова проходят бывший директор «Гоголь-центра», бывший генпродюсер «Платформы» Алексей Малобродский, бывший гендиректор компании «Седьмая студия» Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта России Софья Апфельбаум. Все они не признали вину в суде. На оглашении приговора Серебренникова признали виновным в хищении бюджетных средств.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Алексей Венедиктов , Минкультуры , Эхо Москвы
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