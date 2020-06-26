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Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Контрабандисты хотели вывезти распиленную российскую подводную лодку в Китай. Злоумышленники намеривались переправить в Поднебесную 100 тонн металлолома, для экспорта которого требуется специальное разрешение Федеральной службы военно-технического сотрудничества. При этом документы на субмарину, изготовленную из особой стали, были оформлены как на обычный черный лом.
В итоге груз был задержан сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , ФСБ , Китай
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