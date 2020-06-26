Турция препятствует расследованию гибели россиян

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Следственном комитете России заявили, что Турция препятствует расследованию обстоятельств гибели россиян на курортах республики. Как рассказали RT в ведомстве, срок хранения некоторых необходимых для следствия материалов истекает уже в июле. Турецкая сторона объясняет задержку «сложившейся эпидемиологической ситуацией».

Всего в производстве СК находится четыре дела по факту гибели россиян в Турции. Среди погибших трое несовершеннолетних.

«На территории Российской Федерации следствием проделана исчерпывающая работа по уголовным делам: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ни на один из запросов, которые СК с августа прошлого года направлял в Министерство юстиции и посольство Турции, ответ так и не был получен.

Проблема осложняется тем, что для проведения экспертизы следователям требуются гистопрепараты от органов погибших, изъятых в турецких медицинских учреждениях.

«Органы и ткани, взятые на экспертизу, в соответствии с действующим положением Закона об учреждении судебной медицины [Турции], хранятся в течение одного года. Таким образом, срок хранения изъятых образцов истекает в июле 2020 года», — говорится в одном из запросов СК в посольство Турции в России, отправленном 10 июня этого года.

В частности, речь идёт о материалах, необходимых для расследования обстоятельств гибели в июле прошлого года 16-летней жительницы Красноярска Софьи Ланшаковой. Она скончалась в больнице Аланьи предположительно от перитонита.

Смерть пациентки была расценена как «подозрительная», сообщила пресс-служба Антальского управления здравоохранения.

«О краже органов пациента не может быть и речи. Образцы тканей хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу», — говорится в документе.

В нём подтверждается, что взятые на экспертизу органы и ткани хранятся в течение года.

25 июня руководитель управления международного сотрудничества СК Олег Михайлов встретился с советником по вопросам юстиции посольства Турции в Росси, судьёй Мехмедом Йерликая, рассказали RT в СК.

«В преддверии долгожданного туристического сезона Следственный комитет выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг расследования трагических инцидентов, унесших жизни несовершеннолетних россиян в летний период 2019 года, — сообщили в ведомстве. — До настоящего времени, несмотря на усилия следствия, органов прокуратуры и дипломатических ведомств, от турецкой стороны не получены материалы, необходимые для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам о гибели российских детей».

Турция прилагает «возможные усилия для поддержания эффективного уровня сотрудничества», процитировал СК слова турецкого дипломата.

«Однако сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация существенно осложнила работу служб, задействованных в исполнении российских ходатайств», — привели его позицию в российском ведомстве.

Отмечается, что дипломат заверил представителей СК, что с момента ослабления карантинных мер в июне этого года «работа активизирована, задействованы все возможные ресурсы для передачи российской стороне запрошенных материалов».

Ранее СК напомнил об обстоятельствах гибели в Турции Софьи Ланшаковой, а также 12-летней Алисы Адамовой, 19-летней Ольги Десятовой и пятилетней Любови Торочковой.