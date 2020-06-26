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Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей 

Газета.Ru 1 час назад
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
Фото: Газета.Ru
Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора без вещей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вещи могли бы пригодиться обвиняемому при неблагоприятном исходе процесса.
Отмечается, что на вопросы журналистов Серебренников отвечать не стал, спеша войти в здание суда, но поприветствовал публику взмахом руки. Собравшиеся сторонники режиссера ответили ему аплодисментами.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Москва
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