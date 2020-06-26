Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей 

Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора без вещей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вещи могли бы пригодиться обвиняемому при неблагоприятном исходе процесса.

Отмечается, что на вопросы журналистов Серебренников отвечать не стал, спеша войти в здание суда, но поприветствовал публику взмахом руки. Собравшиеся сторонники режиссера ответили ему аплодисментами.