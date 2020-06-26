Суд вынес обвинительный приговор Серебренникову 

Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным по деле о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", — говорится в заявлении судьи Олеси Менделеевой.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.