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Суд вынес обвинительный приговор Серебренникову 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Суд вынес обвинительный приговор Серебренникову
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным по деле о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", — говорится в заявлении судьи Олеси Менделеевой.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Москва
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