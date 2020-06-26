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Серебренников признан виновным 

Артём Кульша 29 минут назад
Режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин виновны в хищении около 130 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета России. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Мещанский районный суд Москвы.
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили деньги, которые выделило Министерство культуры России, в ходе реализации театрального проекта «Платформа». Также обвиняемой по делу проходит бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум.
Сегодня в 11:00 по московскому времени судья Мещанского суда Олеся Менделеева приступила к оглашению приговора фигурантам дела.
«Итин, Серебренников, Малобродский совершили хищение», — заявила она, тем самым вынеся им обвинительный приговор; Апфельбаум она не упомянула.
Ранее, как сообщал «Рамблер», государственное обвинение попросило суд приговорить обвиняемых к четырем-шести годам лишения свободы, их защитники — об оправдательном приговоре, а представитель Министерства культуры оставил наказание на усмотрение суда.
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Происшествия , Видео , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры
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