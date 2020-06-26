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По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили деньги, которые выделило Министерство культуры России , в ходе реализации театрального проекта «Платформа». Также обвиняемой по делу проходит бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум

Сегодня в 11:00 по московскому времени судья Мещанского суда Олеся Менделеева приступила к оглашению приговора фигурантам дела.

«Итин, Серебренников, Малобродский совершили хищение», — заявила она, тем самым вынеся им обвинительный приговор; Апфельбаум она не упомянула.

Ранее, как сообщал «Рамблер», государственное обвинение попросило суд приговорить обвиняемых к четырем-шести годам лишения свободы, их защитники — об оправдательном приговоре, а представитель Министерства культуры оставил наказание на усмотрение суда.