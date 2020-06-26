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Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым 

Рамблер и ещё 51 24 минуты назад
Суд признал Серебренникова виновным в хищениях
Фото: ТАСС
Обвиняемому по делу «Седьмой студии» режиссеру Кириллу Серебренникову государство должно принести извинения, поскольку он не виновен, заявил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он также заявил о невиновности остальных подсудимых.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Мещанский районный суд Москвы признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении около 130 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на реализацию проекта «Платформа».
До этого представитель гособвинения запросил у суда наказание для режиссера в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет. При этом защита Серебренникова требует для своего клиента полного оправдания.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что ни один из тех, кто проходит по делу седьмой студии обвиняемым, преступления не совершал.
«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по "делу 7-й студии" невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
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Комментарии 1
Происшествия , Общество , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Алексей Венедиктов , Минкультуры , Эхо Москвы
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