Oxxxymiron пришел в суд поддержать Серебренникова

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Рэпер Oxxxymiron ( Мирон Федоров ) пришел в суд поддержать фигурантов дела «Седьмой студии» и лично Кирилла Серебренникова , передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» от здания Мещанского суда.

Музыкант отказался от комментариев. «Не буду ничего пока комментировать», — сказал он.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить режиссера Серебренникова к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Также гособвинитель попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела: бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского к пяти годам колонии общего режима, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум — к четырем годам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тыс. руб., а Итина и Апфельбаум — на 200 тыс. руб. каждого.

В конце декабря 2019 года суд назначил по уголовному делу новую экспертизу. Перед экспертами стоял вопрос о реальной стоимости мероприятий проекта «Платформа». Согласно выводам специалистов, расходы на реализацию театрального проекта были завышены примерно в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн руб. Министерство культуры РФ выдвинуло к обвиняемым исковые требования на соответствующую сумму. Всего в деле было три экспертизы. Предыдущая финансово-экономическая оценочная искусствоведческая экспертиза показала, что на реализацию проекта «Платформа» требовалось не менее 260 млн руб., в то время как «Седьмая студия» получила от министерства культуры РФ лишь 216 млн руб. Однако сторона обвинения сочла выводы экспертов необъективными. По мнению прокурора, в экспертизе принимали участие заинтересованные лица.

Мещанский суд повторно рассмотрел дело АНО «Седьмая студия». Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский отрицают вину. Материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой были выделены в отдельное производство из основного дела «Седьмой студии», так как ранее она признала вину и заключила досудебное соглашение. Во время допроса в суде Масляева заявила, что стоимость спектаклей «Седьмой студии» завышалась. Однако позже Мещанский суд постановил рассмотреть дело Масляевой в общем порядке, несмотря на позицию прокурора и защиты, так как она не выполнила условия соглашения.

Всем вышеперечисленным было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, фигуранты похитили денежные средства, которые министерство культуры РФ выделило на проект «Платформа».