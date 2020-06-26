Скандалы в такси с неуравновешенными пассажирами становятся обычной историей. Пассажиры хамят и распускают руки на водителей. Чаще всего в подобных скандалах участвуют молодые девушки. Очередной такой случай произошел в Москве. Девушка закурила прямо в салоне автомобиля, несмотря на запрет. Водитель достал телефон и начал снимать происходящее на видео. На что клиентка разозлилась и перешла в рукопашную. Девушка пыталась выхватить телефон и хваталась за руль, при том, что машина находилась на ходу. В результате таких необдуманных действий автомобиль вылетел с проезжей части на газон. К счастью никто не пострадал. Водитель сдал пассажира в полицию. Агрегатор встал на сторону водителя.
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия , Видео , Москва
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