Появилось видео пруда с мертвой рыбой в Белгороде 

В поселке Дубовое под Белгородом по неизвестным причинам был спущен поселковый пруд. Вся рыба, живущая в нем, погибла. Все дно бывшего пруда оказалось усеяно мертвой рыбой. На жаре тушки начали разлагаться и источать зловонный запах. На запах начали слетаться тысячи мух. Смрад распространяется уже на несколько километров от пруда. Прокуратура ищет виновных в незаконном осушении пруда. Жильцы поселка подали в ведомство коллективное заявление.

Обычно пруды осушают для увеличения питательных веществ и кислорода в воде. Тем самым улучшаются условия для выведения рыбы. Но обычно спуск воды происходит ближе к зиме.