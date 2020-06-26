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Появилось видео пруда с мертвой рыбой в Белгороде 

Вадим Дроздов 1 час назад
В поселке Дубовое под Белгородом по неизвестным причинам был спущен поселковый пруд. Вся рыба, живущая в нем, погибла. Все дно бывшего пруда оказалось усеяно мертвой рыбой. На жаре тушки начали разлагаться и источать зловонный запах. На запах начали слетаться тысячи мух. Смрад распространяется уже на несколько километров от пруда. Прокуратура ищет виновных в незаконном осушении пруда. Жильцы поселка подали в ведомство коллективное заявление.
Обычно пруды осушают для увеличения питательных веществ и кислорода в воде. Тем самым улучшаются условия для выведения рыбы. Но обычно спуск воды происходит ближе к зиме.
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , Белгород
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