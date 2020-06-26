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Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве 

RT на русском и ещё 4 7 минут назад
Теплоход с выпускниками столкнулся с набережной в Москве
Фото: РИА Новости
«По предварительным данным, сегодня в 20 часов 50 минут, прогулочный теплоход «Лагуна», в котором находилось 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.
Пострадавших нет, как и угрозы окружающей среде.
Начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге.
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Происшествия , Елена Марковская , СКР , РИА Новости , Москва
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