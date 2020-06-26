Теплоход с выпускниками столкнулся с набережной в Москве

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«По предварительным данным, сегодня в 20 часов 50 минут, прогулочный теплоход «Лагуна», в котором находилось 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Пострадавших нет, как и угрозы окружающей среде.

Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге.