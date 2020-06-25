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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
В Румынии произошло землетрясение
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в 20:30 (местное время совпадает с московским) в уезде Мехединц (юго-запад страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.
Очаг подземного толчка находился на глубине 14 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясению в 17:20 предшествовал в этом же уезде другой подземный толчок магнитудой 3,3 с очагом на глубине 4 километра.
Румыния — страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в этом году — магнитудой 5,2 — произошло 31 января на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.
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Происшествия , В мире , Румыния
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