В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в 20:30 (местное время совпадает с московским) в уезде Мехединц (юго-запад страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка находился на глубине 14 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясению в 17:20 предшествовал в этом же уезде другой подземный толчок магнитудой 3,3 с очагом на глубине 4 километра.

Румыния — страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в этом году — магнитудой 5,2 — произошло 31 января на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.