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Суд в Бурятии признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды Байкала 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Строительство китайского завода на Байкале незаконно
Фото: globallookpress.com
Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности ООО "Колодец земли" на землю на берегу Байкала. Здесь компания, учредителем которой является китайская компания "Колодец земли", планировала построить завод по разливу воды и вела исследовательские работы, сообщается в четверг на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
"Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО "Колодец земли" на три земельных участка в районе поселка Клюевка, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью "Колодец земли", на данных участках планировалось осуществление деятельности по разливу байкальской воды, для этого проводились предварительные исследовательские работы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что участки общей площадью более 307 тыс. кв. метров и стоимостью более 12 млн рублей предоставили компании в частную собственность в 2006 году органы власти Республики Бурятия. Участки пересекаются с государственным лесным фондом, один из них находится на расстоянии примерно 11 м от воды озера Байкал, хотя по закону 20-метровая зона вокруг озера является общедоступной и не подлежащей передаче в частную собственность.
"Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности", — уточняется в сообщении.
Весной 2019 года Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по разливу байкальской воды в поселке Култук, который начала строить иркутская компания "Аквасиб", основным владельцем которой являлась компания из Китая.
Природоохранная прокуратура выяснила, что государственную экологическую экспертизу проекта строительства завода провели с нарушениями, в том числе не учли, что строительство затрагивает болота, на которых во время перелета останавливаются редкие птицы.
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Происшествия , Экология , ЮНЕСКО , Улан-Удэ
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