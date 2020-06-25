Сын погибшего в ДТП назвал Ефремова убийцей отца 

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?! Честно говоря, у меня это не укладывается в голове. Как они себе это представляют? Это заявление для меня лично звучит как оскорбление», — заявил Валерий Захаров.

Он также отметил, что разговоры об этом выглядят как попытка смягчить приговор суда.

Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что не будет «говорить о моральном аспекте данного предположения» и тоже не понимает, как речь может идти об усыновлении, если учитывать требования закона.

Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер хочет всеми силами помочь детям погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова, допуская даже самые неожиданные варианты участия в их судьбе. «Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — заявил журналистам Пашаев.