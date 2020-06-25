Москве произошел очередной конфликт между таксистом и пассажиркой. Видео инцидента опубликовал в соцсетях водитель Алексей Бороботкин, на историю обратил внимание телеканал « 360 ».

Утром 24 июня он вез девушку по Москве. В машине девушка закурила и проигнорировала просьбу водителя потушить сигарету. Таксист повторил просьбу и пригрозил отвезти пассажирку в отделение полиции. Девушка заявила, что уже оплатила поездку, а для обращения в полицию нет никаких оснований. Тогда водитель достал мобильный телефон и заявил, что сделает девушку «звездой интернета». Она рассердилась и вырвала телефон из рук водителя.

Как отметил Бороботкин, в ходе конфликта пассажирка «вцепилась в руль», и машина вылетела на газон. Таксист написал на девушку заявление в полицию. По его мнению, поведение пассажирки создало угрозу жизни и здоровья ему и другим участникам дорожного движения.

В пресс-службе «Яндекс. Такси» изданию «Подъём» сообщили , что готовы предоставить полиции данные пассажирки, а водителю выплатить компенсацию. В компании подтвердили, что курение в салоне автомобиля запрещено, и отказ водителя продолжать поездку был справедливым.

«Вместе с таксопарком мы обсудим вариант компенсации для водителя после этого неприятного инцидента», — заявили в пресс-службе.

Как писал «Рамблер», в апреле таксист отказался везти девушку, у которой не сработал цифровой пропуск на передвижение по Москве. Девушка набросилась на водителя с угрозами и кулаками, после чего он вышел из машины и силой вытащил пассажирку из салона. Компания Gett, с которой сотрудничал водитель, заявила о недопустимости применения силы в отношении пассажиров и отключила его от агрегатора.