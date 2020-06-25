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Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Установлены личности обнаруженных в квартире на северо-востоке Москвы младенцев. Известно, что это три гражданки из Китая, одна гражданка Казахстана и одна женщина — россиянка.
По данным следствия, все женщины занимались суррогатным материнством, а найденных малышей готовили к продаже за границу, в том числе и в Поднебесную. Сейчас следователи допрашивают нянь, которые ухаживали за детьми в столичной квартире.
Напомним, пятерых младенцев обнаружили в Москве 23 июня. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Детей отправили в больницу, их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки и попечительства.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Китай
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