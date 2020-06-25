Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлены личности матерей найденных в Москве младенцев «на продажу» 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Установлены личности матерей младенцев «на продажу»
Фото: РИА Новости
Среди матерей пятерых новорожденных «на продажу», которые были обнаружены в московской квартире, оказались россиянка, а также гражданки Китая и Казахстана.
По данным «Пятого канала», речь идет о трех гражданках Китая, гражданке Казахстана, а также гражданке России.
Во вторник полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Предположительно, младенцы могли быть предназначены для продажи — при них найдены документы на китайском языке. Новорожденных доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни детей ничего не угрожает.
По данным источника в медицинских кругах, все найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей — граждан Китая.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россиянка по воле матери провела взаперти 26 лет Россиянка по воле матери провела взаперти 26 лет Подозреваемого в стрельбе по лодке с людьми задержали в Ленобласти Подозреваемого в стрельбе по лодке с людьми задержали в Ленобласти Самолет в Пакистане рухнул из-за разговора пилотов о коронавирусе Самолет в Пакистане рухнул из-за разговора пилотов о коронавирусе
Происшествия , Китай , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Байкал начал мутнеть
Байкал начал мутнеть
Число заразившихся COVID-19 в Бразилии приближается к 1 млн
Число заразившихся COVID-19 в Бразилии приближается к 1 млн
Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП
Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП
Россиянин пытался совершить суицид у отдела полиции
Россиянин пытался совершить суицид у отдела полиции
Видео
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение