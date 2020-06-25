Установлены личности матерей младенцев «на продажу»

Среди матерей пятерых новорожденных «на продажу», которые были обнаружены в московской квартире, оказались россиянка, а также гражданки Китая и Казахстана.

По данным «Пятого канала», речь идет о трех гражданках Китая, гражданке Казахстана, а также гражданке России.

Во вторник полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.

Предположительно, младенцы могли быть предназначены для продажи — при них найдены документы на китайском языке. Новорожденных доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни детей ничего не угрожает.

По данным источника в медицинских кругах, все найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей — граждан Китая.