Конфликт во время застолья произошел на севере Москвы 

Конфликт во время застолья произошел на Левобережной улице на севере столицы, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

— В 20:33 поступило сообщение о конфликте на улице Левобережной между гражданами. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны два человека, — отметили сотрудники правоохранительных органов.

Обоих задержанных привезли в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в СМИ сообщалось, что человек из компании, которая распивала алкоголь во дворе на севере города, в ходе ссоры открыл стрельбу. По данным журналистов, в результате конфликта пострадавших нет.