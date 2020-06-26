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Конфликт во время застолья произошел на севере Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 6 37 минут назад
Конфликт во время застолья произошел на севере Москвы
Фото: РИА Новости
Конфликт во время застолья произошел на Левобережной улице на севере столицы, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
— В 20:33 поступило сообщение о конфликте на улице Левобережной между гражданами. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны два человека, — отметили сотрудники правоохранительных органов.
Обоих задержанных привезли в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в СМИ сообщалось, что человек из компании, которая распивала алкоголь во дворе на севере города, в ходе ссоры открыл стрельбу. По данным журналистов, в результате конфликта пострадавших нет.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МЧС , МВД , Москва
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