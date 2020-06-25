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Солдата избили за 15 минут до начала парада в Москве 

Павел Тиунов и ещё 1 12 минут назад
Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников в статье о параде Победы написал, что стал свидетелем избиения человека на Красной площади за 15 минут до начала торжественного шествия. Telegram-канал 112 пояснил, что на глазах корреспондента произошло задержание солдата-срочника, который возможно готовил провокацию на параде.
Колесников написал, что инцидент произошёл около 9:45 в районе Никольской улицы. Журналист услышал шум и крики.
«Там кого-то, кажется, били. Потом (именно ему, по всей вероятности) заломали руки и быстро, почти бегом повели вдоль по Никольской», — написал корреспондент.
Позже Telegram-канал 112 опубликовал сообщение о том, что в тот момент на Никольской сотрудники ФСБ задержали солдата-срочника военной части, которая принимала участие в параде.
Военнослужащий Никита М., по сведениям журналистов, повел себя неадекватно, когда узнал, что его исключили из числа солдат, участвующих в торжественном шествии: он разбил автоматом стекло автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО). Контрразведчики не исключают, что солдат возможно готовил провокацию на самом параде.
Никита М., выяснили авторы сообщения, родом из Калуги. На допросе он заявил, что был очень расстроен попаданием в резерв, поскольку долго готовился к параду. Известно, что страдает нездоровой тягой к спиртным напиткам. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Андрей Колесников , ФСБ , Федеральная служба охраны , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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