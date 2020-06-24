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Появились подробности инцидента с солдатом-срочником на Параде 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Появились подробности инцидента с солдатом на Параде
Фото: ТАСС
Есть новые сведения по поводу странного инцидента с солдатом— срочником военной части номер 61899 Никитой Игоревичем Е., который побил окна в машине сотрудников военной конттразведки, — информирует Телеграм-канал 112.
Никиту, который на фотографии, отправили в резерв после того, как он начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ.
Кстати, сам парень огорчён тем фактом, что ему не удалось участвовать в Параде, к которому он долго готовился.
ТГ-канал 112
Как ранее писал «Рамблер», серьезный инцидент был предотвращен сотрудниками военной контрразведки ФСБ.
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Происшествия , ФСБ
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