Появились подробности инцидента с солдатом на Параде

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Есть новые сведения по поводу странного инцидента с солдатом— срочником военной части номер 61899 Никитой Игоревичем Е., который побил окна в машине сотрудников военной конттразведки, — информирует Телеграм-канал 112.

Никиту, который на фотографии, отправили в резерв после того, как он начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ

Кстати, сам парень огорчён тем фактом, что ему не удалось участвовать в Параде, к которому он долго готовился.

ТГ-канал 112

Как ранее писал «Рамблер», серьезный инцидент был предотвращен сотрудниками военной контрразведки ФСБ.

Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.

В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.