Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.

На кадрах можно увидеть как Никита Ерошенко подходит к микроавтобусу и прикладом винтовки Мосина, которая была у него в руках, наносит удары по машине. Сразу после этого из машины выскакивает человек, а с другой стороны к нему бегут люди в штатском, которые повалили его на землю.

Ранее стало известно, что причиной случившегося стал нервный срыв солдата, произошедший после того, как его отстранили от участия в параде из-за сбитого шага.

Как писал NEWS.ru ранее, Ерошенко направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.