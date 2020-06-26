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Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы 

News.ru и ещё 58 8 часов назад
Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
На кадрах можно увидеть как Никита Ерошенко подходит к микроавтобусу и прикладом винтовки Мосина, которая была у него в руках, наносит удары по машине. Сразу после этого из машины выскакивает человек, а с другой стороны к нему бегут люди в штатском, которые повалили его на землю.
Ранее стало известно, что причиной случившегося стал нервный срыв солдата, произошедший после того, как его отстранили от участия в параде из-за сбитого шага.
Как писал NEWS.ru ранее, Ерошенко направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.
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Происшествия , Видео , Другое , Красная площадь , Громкие уголовные дела , Федеральная служба охраны
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