ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы 

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На Красной Площади едва не произошло ЧП.

Буквально в последний момент по требованию сотрудников военной контрразведки ФБС из парадного расчета убрали в резерв солдата-срочника военной части номер 61899 Никиту Игоревича Е, — рассказывает Телеграм-канал 112.

Пока не сообщается, что собирался предпринять молодой человек.

Однако узнав, что он попал в резерв, солдат разбушевался и разбил стекла в машине сотрудников ФСБ.

Как ранее писал «Рамблер», никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.