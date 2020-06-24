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ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы 

Ирина Лебедева 15 минут назад
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Фото: Reuters
На Красной Площади едва не произошло ЧП.
Буквально в последний момент по требованию сотрудников военной контрразведки ФБС из парадного расчета убрали в резерв солдата-срочника военной части номер 61899 Никиту Игоревича Е, — рассказывает Телеграм-канал 112.
Пока не сообщается, что собирался предпринять молодой человек.
Однако узнав, что он попал в резерв, солдат разбушевался и разбил стекла в машине сотрудников ФСБ.
Как ранее писал «Рамблер», никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Происшествия , ФСБ , РИА Новости
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