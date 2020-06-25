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Среди матерей младенцев «на продажу» оказалась россиянка, пишет СМИ 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
Среди матерей младенцев «на продажу» оказалась россиянка
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
"Пятый канал" раскрыл личности матерей пятерых маленьких детей, которых нашли в квартире в Москве.
По данным телеканала, речь идет о трех гражданках Китая, гражданке Казахстана, а также гражданке России.
Ранее сообщалось, что днем 23 июня в квартире жилого дома на Аргуновской улице обнаружили пять младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Детей родили, предположительно, суррогатные матери. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Во вторник пятерых детей доставили в три разные детские больницы, их полностью обследуют. По словам главврача детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, пока условно их можно считать здоровыми. Видимых патологий у детей при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет.
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Происшествия , Криминал , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Китай , Москва
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