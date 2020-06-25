Среди матерей младенцев «на продажу» оказалась россиянка

"Пятый канал" раскрыл личности матерей пятерых маленьких детей, которых нашли в квартире в Москве

По данным телеканала, речь идет о трех гражданках Китая , гражданке Казахстана , а также гражданке России

Ранее сообщалось, что днем 23 июня в квартире жилого дома на Аргуновской улице обнаружили пять младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Детей родили, предположительно, суррогатные матери. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Во вторник пятерых детей доставили в три разные детские больницы, их полностью обследуют. По словам главврача детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, пока условно их можно считать здоровыми. Видимых патологий у детей при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет.