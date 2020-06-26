Суд огласит приговор по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

Суд начнет оглашение приговора в 11:00 мск.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено свыше 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Позиции сторон

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, а другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет.

Представитель Министерства культуры в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей. Наказание для обвиняемых представитель министерства оставила на усмотрение суда.

Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре. Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.

Три экспертизы

Основным фактором для вынесения приговора является комплексная экспертиза деятельности "Седьмой студии" при осуществлении финансировавшегося государством театрального проекта "Платформа". Первая экспертиза была проведена на стадии следствия, она подтвердила факт хищений и была положена в основу позиции обвинения. У защиты методы проведения первой экспертизы вызвали большое число нареканий, ее выводы ставились под сомнение подсудимыми, и суд по своей инициативе провел вторую комплексную экспертизу.

Вторая экспертиза обнаружила нарушения в бухгалтерском учете "Седьмой студии", но фактически опровергла факт хищений. После получения ее результатов Мещанский суд вернул дело в прокуратуру для исправления несоответствий в обвинительном заключении. Мосгорсуд отменил это решение, и дело было возвращено в Мещанский суд для возобновления слушаний. Суд назначил третью экспертизу по делу, которая пришла к выводам, схожим с выводами первой экспертизы, подтвердив факт хищений.

Защита ставит под сомнение выводы первой и третьей экспертиз, гособвинение не доверяет второй экспертизе. Все три заключения находятся в материалах дела, и суду предстоит дать им оценку в приговоре.

Главный свидетель

На стадии следствия признательные показания дала бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева , полностью подтвердив версию обвинения и заключив сделку со следствием. В соответствии с условиями сделки она рассчитывала на особый порядок рассмотрения своего дела, выделенного в отдельное производство, и назначение мягкого наказания.

В итоге суд отказал Масляевой в особом порядке, усмотрев в ее показаниях противоречия. Ее дело, как и основное дело "Седьмой студии", возвращалось в прокуратуру и обратно в Мещанский суд. В связи с болезнью судьи, рассматривавшей дело, оно находится на самой начальной стадии слушаний.