Священника-гея задержали за одиночный пикет

При этом на баннере, который держал в руках священник-гомосексуалист, несколько раз повторялась фраза «против Путина». По словам Идрисова, Хмелёва продержали в полицейском участке более четырёх часов.

Транспарант изъяли без протокола под видеозапись, никаких протоколов не составили. Примечательно, что особый интерес сотрудников жандармерии вызвало не содержание плаката, а его оформление скотчем с надписью — «против Путина», — считает Идрисов.

При этом сам Хмелёв подтвердил в Facebook, что его выпустили. Однако, продолжил ЛГБТ-активист, его «антивоенный» плакат при этом собираются отправить на экспертизу.