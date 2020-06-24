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В Гатчине священника-гея задержали за одиночный пикет 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Священника-гея задержали за одиночный пикет
Фото: rev.father.alex/facebook.com
В Ленинградской области ЛГБТ-активист и священнослужитель Александр Хмелёв задержан за одиночную манифестацию. Он вышел с плакатом на одну из улиц Гатчины, на котором были лозунги: «Россия, покайся», «Желаю мира Украине» и строки из Библии о том, что все нарушители границ соседей будут «прокляты». Об этом рассказал в Facebook общественный защитник Динар Идрисов.
При этом на баннере, который держал в руках священник-гомосексуалист, несколько раз повторялась фраза «против Путина». По словам Идрисова, Хмелёва продержали в полицейском участке более четырёх часов.
Транспарант изъяли без протокола под видеозапись, никаких протоколов не составили. Примечательно, что особый интерес сотрудников жандармерии вызвало не содержание плаката, а его оформление скотчем с надписью — «против Путина», — считает Идрисов.
При этом сам Хмелёв подтвердил в Facebook, что его выпустили. Однако, продолжил ЛГБТ-активист, его «антивоенный» плакат при этом собираются отправить на экспертизу.
Как писал NEWS.ru, ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник отреагировал на акцию ЛГБТ-активистов, когда они подняли на меч монумента «Родина-мать» радужный флаг.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Хмелев , Владимир Олейник , Гатчина , Ленинградская область
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