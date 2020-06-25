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Сын депутата в упор расстрелял россиянина 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Сын депутата в упор расстрелял россиянина
Фото: РИА Новости
В Махачкале сыновей депутата Народного собрания Дагестана объявили в розыск после разборок, которые закончились убийством местного жителя. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло 23 июня на улице Акушинского в Махачкале. У группы молодых людей, которые приехали туда на автомобилях представительского класса, начался с конфликт с 27-летним местным жителем. В какой-то момент один из участников ссоры достал пистолет и расстрелял молодого человека в упор.
По данным источника издания, убит был Абдулбасир Омаров — племянник бывшего начальника дагестанского филиала управление федеральных автомобильных дорог Каспий, а выстрелил в него — сын депутата Народного собрания Дагестана Суракат Асиятилов.
Другие участники конфликта — также сыновья депутата. Все трое объявлены в розыск. Их причастность к убийству устанавливается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».
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Происшествия , Криминал , МВД , Комсомольская правда , Махачкала , Республика Дагестан
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